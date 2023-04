Roma: Santori (Lega) porta tombola in Aula per protesta dopo video Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, ha portato, per protesta, una tombola "romana" in Aula Giulio Cesare, dopo che il sindaco Gualtieri è stato sorpreso a giocare a carte su telefonino. "Il diritto allo svago deve valere per tutti ma la gravità del gesto del Sindaco annoiato, che non hai mai chiesto scusa ai romani, non può e non deve passare come una caccia alle streghe in un clima di terrore inaccettabile. Ed ecco che l'inadeguatezza di una maggioranza Pd ormai in frantumi dà il peggio di sé accusandomi di aver fatto accedere estranei in Aula. Peccato che le sedute dell'assemblea Capitolina siano pubbliche". Lo dichiara in una nota Santori. "Il Pd la smetta di puntare il dito su tutti tranne che su chi è stato il primo a sbagliare: se qualcuno deve essere allontanato dopo quanto accaduto in spregio di Roma, quello è Roberto Gualtieri. Sono indignato da comportamenti autoritari e da giochetti fuori luogo. Se in Aula qualcuno si è comportato male fotografando e filmando il sindaco che giocava a carte con il telefono, non spostino il problema impegnandosi in vergognose battute di caccia contro chi ha diritto ad assistere ai lavori in Aula", conclude Santori. (Rer)