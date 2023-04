Def: Bitti (Ugl), cultura sicurezza parte integrante percorso di studi di ogni giovane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Documento di economia e finanza si muove sulla medesima linea prudenziale della Legge di bilancio, visto il protrarsi dell'incertezza, connessa principalmente alle tensioni internazionali, un atteggiamento condivisibile, avendo comunque presenti alcuni indicatori che fanno ben sperare, dalla crescita del Pil all'incremento dell'occupazione, ad iniziare da quella a tempo indeterminato, passando per gli investimenti, l'aumento degli ordinativi e la ripresa di diversi settori produttivi, compreso il turismo." Lo ha dichiarato Fiovo Bitti, dirigente confederale Ugl, presente all'audizione sul Documento di economia e finanza 2023 presso le Commissioni Bilancio del Senato e Bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati. "Al nuovo governo – prosegue Bitti - la nostra Organizzazione ha posto due questioni: una di metodo, volta a rafforzare il momento del confronto fra l'esecutivo e le parti sociali, al netto dei ruoli di ogni soggetto; l'altra di merito, sollecitando una serie di interventi, parte dei quali a carattere emergenziale, volti a sostenere le famiglie più esposte agli effetti della crisi, e altri più strutturali, aventi una prospettiva di legislatura, a partire dal potenziamento delle infrastrutture, compreso il ponte sullo stretto di Messina, opera strategica per tutto il Mezzogiorno". "Gli obiettivi che l'esecutivo si pone con il Documento di economia e finanza - spiega Bitti - sono quindi condivisibili, fermo restando che, sempre attraverso il confronto, sarà poi opportuno valutare nelle diverse sedi, dai Ministeri al Parlamento, tempistiche e strumenti di intervento, per favorire un corretto bilanciamento fra tenuta dei conti pubblici e sostegno all'economia reale. La fragilità del contesto complessivo dovrebbe spingere il Governo e il Parlamento a concentrare ogni sforzo possibile su alcune grandi tematiche, destinate ad impattare sul presente e sul futuro dei nostri concittadini. In primo luogo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza: se è indubbio che serve una cabina di regia nazionale di coordinamento, è fondamentale valutare con estrema attenzione le diverse problematiche: gli enti locali sono in difficoltà sulla progettazione e sulla gestione amministrativa degli interventi, anche a causa di alcuni vincoli attualmente esistenti sulla rendicontazione delle spese e sulla tenuta dei bilanci, mentre le aziende sanitarie, scontano in molti casi l'oggettiva lentezza delle procedure edilizie ordinarie e si interrogano su come poi reperire il personale necessario. In definitiva, occorre una seria riflessione sull'intero Piano, non escludendo a priori lo spostamento di risorse su opere e programmi effettivamente realizzabili". (segue) (Rin)