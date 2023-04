Def: Bitti (Ugl), cultura sicurezza parte integrante percorso di studi di ogni giovane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'altra grande priorità - aggiunge - è rappresentata dalla riforma fiscale; è fondamentale ricostruire l'intera impalcatura, partendo da un rinnovato rapporto fra cittadino e amministrazione. La riforma fiscale rappresenta l'occasione attesa per rafforzare, in maniera strutturale e non estemporanea, i redditi da lavoro dipendente, attraverso il taglio del cuneo fiscale e contributivo e con interventi di valorizzazione della contrattazione collettiva, compresa l'ipotesi della flat tax sui redditi incrementali e da pensioni, nonché per rivedere tutta la parte relativa alla tassazione indiretta, con la revisione dei panieri cui si applicano le aliquote Iva e la riorganizzazione delle accise sui prodotti energetici. La terza grande priorità rimanda al lavoro, sia privato che pubblico, che deve crescere in quantità e in qualità. In questo senso, è fondamentale ripensare alcuni strumenti già esistenti, come il Programma Gol o il Fondo nuove competenze, investire sull'istruzione secondaria e terziaria, favorire la nascita di nuovi Istituti tecnologici superiori, implementare la dotazione organica dei centri per l'impiego, migliorare la sinergia con i servizi per il lavoro e con gli enti paritetici per la formazione continua di derivazione contrattuale." "Gli ammortizzatori sociali – sottolinea il rappresentante dell'Ugl - dovrebbero essere finalizzati al sostegno al reddito, ma anche alla riqualificazione professionale della persona in un'ottica di politica attiva del lavoro; un concetto che dovrebbe guidare pure la riforma del reddito di cittadinanza. Il contrasto al lavoro povero, autentica emergenza nazionale aggravata dalla dinamica inflazionistica, passa da un'attenta azione di riordino delle tipologie contrattuali e, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica, con la detassazione degli aumenti contrattuali. La qualità del lavoro passa anche dalla salute e dalla sicurezza nei luoghi di lavoro; serve un grande piano per ridurre l'impatto di un fenomeno che pesa enormemente in termini umani e che impatta sul sistema economico per tre punti percentuali di prodotto interno lordo. La cultura della sicurezza deve essere parte integrante del percorso di studi di ogni giovane, per il quale l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro deve rappresentare un momento di crescita necessario e sicuro. L'occupazione cresce in presenza di coerenti interventi di sostegno agli asset strategici e alle varie componenti del made in Italy.In questo percorso, si innesta infine la riforma previdenziale, con le priorità rappresentate dal superamento delle stringenti norme del 2011 e dal rafforzamento del potere d'acquisto delle pensioni in essere e di quelle future, in particolare delle giovani generazioni e delle donne", conclude. (Rin)