Decreto Migranti: Gasparri (FI), emendamento contro protezione speciale sarà approvato domani o mercoledì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una realtà ormai consolidata nel panorama giornalistico nazionale e romano" Maurizio Gasparri

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "Io sono il primo firmatario" dell'emendamento sulla stretta della protezione speciale perché "si aggiravano le norme. Ad esempio se una persona dice che ha una malattia che non può curare nel suo paese, io ti do ospitalità in Italia. Ma se quella persona ha il morbillo lo si può curare anche a Tunisi o al Cairo. Più chiaro di così". Lo ha detto a "Un giorno da pecora" su Radio1 Rai il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. L'emendamento "lo abbiamo presentato io, Lisei e Pirovano, e conto che sarà approvato nella seduta di domani o di mercoledì", ha aggiunto il forzista. (Rin)