- La Repubblica Ceca non ha in programma di vietare l’importazione di prodotti agricoli dall’Ucraina. Lo ha riferito una dichiarazione del ministero dell’Agricoltura di Praga. “La Repubblica Ceca per ora non pianifica di vietare l’importazione di cereali ucraini o altre merci agricole dall’Ucraina”, si legge nella dichiarazione. (Vap)