Piemonte: quasi 7 milioni di euro per formare 180 medici di medicina generale

- La Regione Piemonte ha approvato oggi la ripartizione di oltre 6,79 milioni di euro per formare 180 medici in più di tre anni. "Per noi è importante investire sulla formazione di nuovi medici da impegnare sul territorio, dove la rete assistenziale è in fase di deciso potenziamento - hanno affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Icardi -.I medici di medicina generale, nella prospettiva anche delle Case di comunità, svolgono un ruolo fondamentale per offrire la prima risposta alla domanda di cura dei cittadini, non ultimo filtrando e riducendo sensibilmente anche gli accessi impropri al Pronto soccorso", hanno concluso. (Rpi)