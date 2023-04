Cina-Laos: vice premier Ding incontra ministro Esteri, focus su ferrovia transfrontaliera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costo è di 5,9 miliardi di dollari, il 30 per cento a carico del Laos. È stata creata la società Laos-China Railway Co., una joint venture tra il gruppo China Railway (Cr) e altre due società pubbliche cinesi, che complessivamente detengono una quota del 70 per cento nel progetto, e una compagnia statale del Laos, che detiene il restante 30 per cento. Per la partecipazione il governo laotiano ha firmato un accordo di prestito con la banca Export-Import Bank of China (Exim). Sono stati selezionati oltre 1.100 addetti alla gestione delle operazioni e alla manutenzione, di cui 500 dipendenti cinesi e 600 laotiani circa, tutti formati da China Railway. (segue) (Cip)