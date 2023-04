Urbanistica: assessore Roma, uso temporaneo immobili strumento per rigenerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, con il voto dell'Assemblea capitolina "che ringrazio, mettiamo in campo uno strumento di rigenerazione urbana che consente di rendere disponibile, anche se per periodi brevi, una parte dei tanti edifici, compendi e aree abbandonate presenti a Roma che a causa del loro mancato utilizzo, possono trasformarsi in fonti di degrado o pericolo". Lo dichiara in una nota l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. "Accanto agli interventi che richiedono elevati investimenti - aggiunge -, procedure di lungo termine e in assenza di una legge regionale di recepimento, vogliamo così dare spazio a forme di rigenerazione in grado di intercettare la richiesta di spazi nuovi, informali, poco strutturati e aperti alla trasformazione nel tempo, acquisendo anche le idee raccolte dalla comunità e le iniziative provenienti dai privati". (Rer)