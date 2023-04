Cipro: Eurostat, a marzo numero voli in aumento rispetto al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di marzo il numero di voli da e per Cipro è aumentato del 29,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. È quanto emerge dai dati di Eurostat, ripresi dal portale d’informazione “Cyprus Mail”. Hanno registrato un incremento maggiore soltanto la Svezia e la Bulgaria, rispettivamente al +31,4 e +31 per cento. Sempre a marzo, Cipro ha osservato un aumento dei voli anche rispetto allo scorso febbraio (+26,2 per cento).(Gra)