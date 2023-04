Siccità: Pavanelli (M5s), senza azioni mirate a rischio sistema produttivo nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viviamo in un'epoca in cui, alla crisi climatica senza precedenti, l'uomo sta sommando l'uso inappropriato e lo sfruttamento eccessivo di suoli e delle acque e mettendo a rischio l'esistenza futura delle specie viventi sul pianeta. Una situazione che dovrebbe preoccupare tutti noi, soprattutto il nostro governo, che, invece di farsi carico del problema e agire con azioni mirate per evitare gravi conseguenze su tutto il sistema produttivo nazionale, finora non ha concluso praticamente nulla. Non possiamo in alcun modo permetterci di restare inerti davanti a un'emergenza che, dati alla mano, potrebbe colpire oltre il 75 per cento della popolazione mondiale. Non possiamo permetterci di perdere i miliardi di euro stanziati con il Pnrr". Lo ha detto la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive, Emma Pavanelli, durante la discussione generale, in Aula, della mozione del M5s sul tema della siccità. "Ci sono tante iniziative che si possono mettere in atto per fronteggiare le criticità prima che sia troppo tardi, ed evitare che il costo, in termini economici, sia devastante non solo per l'ambiente e la biodiversità, ma anche per l'agricoltura, per le imprese e per le famiglie - ha aggiunto la parlamentare -. Contemporaneamente dovremo avviare un serio dibattito su alcuni temi che il Movimento cinque stelle porta avanti da anni, come quello del consumo di acqua necessario per la produzione di cibo. Penso, ad esempio, all'incentivazione del sistema di agricoltura di precisione che fa risparmiare enormi quantità di acqua, ad azioni verso la riduzione dello spreco alimentare, a sistemi di recupero delle acque piovane sia per il settore industriale sia per le abitazioni civili. Dobbiamo vigilare sul prelievo delle fonti naturali di acqua perché non possiamo continuare a regalare le fonti a chi banalmente preleva acqua a discapito delle comunità locali, incluso le imprese. Dobbiamo puntare su quelle industrie fiore all'occhiello del nostro Paese in termini di economia circolare che fanno risparmiare acqua: per fare un esempio, sulla rigenerazione dei tessuti, ancora oggi siamo in attesa dei decreti end-of-waste per il tessile. Sapete quanta acqua occorre per produrre un paio di jeans? Sono necessari dai 7 ai 10 mila litri d'acqua, la stessa che serve per dissetare una persona per 13 anni oppure, se volete, l'equivalente di 125 docce. Il tema dell'acqua non riguarda solo il nostro Paese - ha concluso Pavanelli -, è un problema globale che va affrontato con coraggio. Quello che proponiamo attraverso questa mozione è una serie di azioni che si possono mettere in campo subito per far fronte al problema, sulla quale ci auguriamo un'ampia convergenza di vedute". (Rin)