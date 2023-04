Speciale infrastrutture: G20, India, a Hyderabad la seconda riunione del gruppo di lavoro sull’economia digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi al 19 aprile a Hyderabad, nello Stato del Telangana, si tiene la seconda riunione del gruppo di lavoro del G20 sull’economia digitale sotto la presidenza dell’India. La prima giornata, riferisce un comunicato della presidenza, sarà dedicata a eventi collaterali sulla connettività digitale: tre tavole rotonde sulla banda larga mobile, l’Inclusione digitale e le infrastrutture digitali verdi. Nella seconda e nella terza giornata i partecipanti discuteranno di infrastrutture pubbliche digitali, sicurezza informatica e competenze digitali, le tre priorità indicate da Nuova Delhi. Inoltre, sono stati organizzati una visita al locale Istituto indiano di tecnologia (Iit) e un laboratorio sul riconoscimento reciproco delle competenze digitali. Per coinvolgere la popolazione, infine, in occasione della presidenza indiana del G20 sono state lanciate le campagne “Stay Safe Online” e “Digital Innovation Alliance”. La prima riunione del gruppo di lavoro si è tenuta dal 13 al 15 febbraio a Lucknow, nell’Uttar Pradesh, con discussioni sui tre temi prioritari e laboratori sulle infrastrutture digitali pubbliche; la sicurezza informatica delle micro, piccole e media imprese; gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le tecnologie geospaziali. Sono previste altre due riunioni, che si terranno a Pune (Maharashtra) e Bangalore (Karnataka). (Inn)