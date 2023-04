Speciale infrastrutture: codice appalti, Salvini, continua a raccogliere consensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Più lavoro e più sicurezza con il nuovo Codice degli appalti, che continua a raccogliere consensi da giuristi, imprenditori, categorie professionali e amministratori. Avanti con l’Italia dei sì". Lo afferma su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito alle dichiarazioni, in una intervista a "Libero", del giurista Giovanni Guzzetta, secondo cui "l'allarme per il nuovo Codice appalti è infondato. Mostra particolare attenzione alla tutela dei lavoratori, con chiare ed espresse indicazioni". (Rin)