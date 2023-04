Def: Blasi (Cisal), preoccupati perché interventi sul cuneo fiscale non strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi sul cuneo fiscale “non hanno il carattere della strutturalità”. Lo ha detto Massimo Blasi, dirigente confederale Cisal, nel corso dell’audizione presso le commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sul Documento di economia e finanza 2023. Blasi ha spiegato che “non c’è contezza di quello che accadrà nel 2024 se non la possibilità che questi interventi potrebbero non esserci”. “Questo ci preoccupa - ha aggiunto Blasi - perché abbiamo bisogno di un sostegno alle retribuzioni che abbia una natura strutturale”. “Su tutto incombe la legge di riforma fiscale di cui non troviamo nessuna traccia in questo documento”, ha concluso il dirigente della Cisal. (Rin)