Libano: capo Forze libanesi boicotterà la sessione del parlamento per rinviare le elezioni municipali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati del partito cristiano delle Forze libanesi non parteciperanno alla sessione legislativa prevista domani, 18 aprile, dedicata al rinvio delle elezioni municipali, previste a maggio, per carenza di fondi. Lo ha annunciato oggi il capo delle Forze libanesi, Samir Geagea, al termine della riunione del blocco parlamentare, ribadendo l’importanza di svolgere le elezioni il prossimo maggio. Geagea ha preannunciato che l’eventuale rinvio delle consultazioni sarà contestato dalle Forze libanesi che accusano i rivali politici di bloccare il processo elettorale. “Il blocco sciita Amal-Hezbollah – legato al presidente del parlamento Nabih Berri - e la Corrente patriottica libera (Cpl) – partito fondato dall’ex capo dello Stato Michel Aoun – stanno bloccando le elezioni presidenziali, paralizzano il Paese e le sue istituzioni”, ha affermato. Le elezioni municipali, già rinviate nel 2022 per la concomitanza con le legislative, potrebbero essere nuovamente rinviate per motivi economici. Per Geagea, “tutte le scuse addotte per rinviare le elezioni municipali non hanno senso perché le spese possono essere assicurate con la massima facilità, in particolare utilizzando i diritti speciali di prelievo, già utilizzati dal governo per l’elettricità, le medicine e i passaporti”. Nel suo intervento, il leader maronita ha affermato che il ministro dell’Interno, Bassam Mawlawi, “ha confermato di essere pienamente preparato dal punto di vista amministrativo e logistico per organizzare le elezioni, e che una volta assicurati i finanziamenti, il problema sarà risolto”. “Il ministro dell'Interno ha anche confermato che il principale ostacolo allo svolgimento di queste elezioni è la volontà politica, vale a dire il rifiuto del tandem sciita e della Cpl, che costituiscono la maggioranza del governo, di indire le elezioni municipali”, ha accusato Geagea. (segue) (Lib)