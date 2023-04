Libano: capo Forze libanesi boicotterà la sessione del parlamento per rinviare le elezioni municipali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dibattito politico sul rinvio delle elezioni municipali in Libano non ha risparmiato altre critiche. Domenica, nell’omelia consueta il patriarca Bechara al Rai si è indignato per la sessione del parlamento di domani dedicata al rinvio dello svolgimento delle elezioni, mentre i deputati non si sono più riuniti per eleggere il capo dello Stato, dopo oltre dieci sessioni fallimentari. Dopo la fine del mandato dell’ex presidente Michel Aoun lo scorso 31 ottobre, il parlamento si è riunito senza trovare un’intesa sul suo successore, provocando di fatto uno stallo istituzionale. Anche il metropolita greco-ortodosso di Beirut, l'arcivescovo Elias Audi, ha detto nell'omelia della Pasqua ortodossa che "il Parlamento è venuto meno a molte delle sue responsabilità, compresa quella che gli compete eleggere un capo dello Stato, carica vacante dalla partenza di Michel Aoun lo scorso ottobre”. (Lib)