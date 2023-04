Expo 2030: stasera a Roma gli ispettori del Bureau, il programma della cinque giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Arriveranno in serata a Roma gli ispettori del Bureau international des exposition che dovranno valutare il progetto della Capitale per l'esposizione universale del 2030. Roma è in gara con Riad, Arabia Saudita, e Busan, Corea del sud. A guidare la delegazione, composta da quattro osservatori, sarà il presidente del Bie, Dimitri Kerkentzes. Il programma è fittissimo e tutti i livelli istituzionali e imprenditoriali del Paese sono mobilitati per convincere il Bureau a scegliere il progetto romano. Domani mattina, martedì 18 aprile, la delegazione è attesa in Campidoglio per un primo incontro con il sindaco Roberto Gualtieri. Insieme al primo cittadino e al presidente del Comitato promotore di Expo 2030, Giampiero Massolo, il pomeriggio di mercoledì sarà dedicato ai sopralluoghi: dal Parco dell'Appia Antica, passando per quello degli Acquedotti, lungo un percorso che conduce dritto a Tor Vergata. L'appuntamento nell'area delle Vele di Calatrava è per le 14:30 ed è prevista una visita dettagliata sul sito scelto per ospitare il progetto romano dal titolo "Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusione e innovazione". (segue) (Rer)