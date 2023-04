Expo 2030: stasera a Roma gli ispettori del Bureau, il programma della cinque giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in via di definizione gli appuntamenti con il governo. Sicuramente la delegazione mercoledì, in mattinata con orario da definire, incontrerà il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. Giovedì pomeriggio, intorno alle 16:30, è previsto un confronto con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Venerdì, al mattino, la delegazione sarà ricevuta dal titolare della Farnesina, il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, e nel pomeriggio alle 17 incontrerà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono in corso di definizione, giorni e orari, per altri incontri con il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, e con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Nella sera di venerdì 21 aprile, in occasione del Natale di Roma, gli ispettori sono attesi - accanto al sindaco Gualtieri e altre istituzioni - al Colosseo per uno spettacolo di luci e droni. L'evento finale, ai Mercati di Traiano - base operativa della delegazione del Bie durante la cinque giorni romana - sarà il confronto con la stampa in programma per sabato mattina. (Rer)