Veneto: Confindustria-Ca' Foscari, in regione dieci i distretti culturali evoluti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono dieci i distretti culturali evoluti della Regione Veneto. Questo è quanto emerge dall'innovativa ricerca "Distretti Culturali Evoluti" condotta da Confindustria Veneto Est e Centro aiku - Arte Impresa Cultura dell'Università Ca' Foscari in collaborazione con i musei civici del territorio. I risultati verranno presentati il prossimo giovedì 20 aprile, alle 17:30, presso il Palazzo Giacomelli di Treviso. Lo studio, come si legge nel comunicato, " condotto tra dicembre 2022 e aprile 2023, ha quindi identificato dieci Distretti culturali evoluti all'interno del territorio di Confindustria Veneto Est, situando le diverse manifestazioni del patrimonio culturale d'impresa nello spazio fisico e guardando alla loro potenziale sinergia con il patrimonio artistico e le realtà della produzione e diffusione di prodotti culturali". "Il risultato – viene scritto - identifica i distretti, è una piattaforma digitale ricercabile ed aggiornabile che permette varie elaborazioni e visualizzazioni dei dati e si presenta, al contempo, come motore di ispirazione per nuove e più articolate collaborazioni tra imprese e cultura". Inoltre, lo studio "nasce con la volontà di far evolvere le potenzialità di interazione e collaborazione tra impresa e cultura, spronando tutto il sistema delle imprese a sistematizzare e condividere il proprio patrimonio storico-culturale. Le tavole interattive vogliono porsi come strumento utile alle imprese secondo una duplice direzione: sottolineare la vicinanza di attività imprenditoriali ormai attive nella valorizzazione del proprio patrimonio (che possano assumere ruolo di esempio e guida per chi non ha ancora intrapreso questo percorso), e mostrare le potenzialità di collaborazione con realtà afferenti alla parte tradizionale del Patrimonio Culturale presenti nel territorio". (Rev)