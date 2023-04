Siria: ministro Esteri, relazioni bilaterali con Paesi arabi sono una priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il reintegro della Siria nella Lega araba sarà "quasi impossibile, prima del ripristino delle relazioni bilaterali". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri della Siria, Faisal Miqdad, in un'intervista all'emittente algerina "Algeria International", rispondendo alla domanda sulla fattibilità di un rientro di Damasco nella Lega araba. Miqdad, a tale proposito, ha spiegato che l'obiettivo delle sue recenti visite in diversi Paesi arabi, come l'Egitto, l'Arabia Saudita e l'Algeria, è di aprire una nuova pagina nelle relazioni diplomatiche tra Damasco e gli Stati vicini. "La Lega araba esiste, ma le divergenze al suo interno resteranno", ha aggiunto il ministro degli Esteri siriano, "la Siria ha sempre creduto nell'operare all'interno della Lega araba in termini di cooperazione, per unificare la posizione dei Paesi arabi su diverse questioni". Tuttavia, secondo Miqdad, Damasco "non può accettare di essere in una posizione tale da essere considerata la responsabile delle divergenze nel mondo arabo". Di conseguenza, ha concluso, "se il reintegro nella Lega araba contribuisce a unificare la posizione dei Paesi della regione, questo di certo non infastidisce la Siria".