Siria: ministro Esteri, relazioni bilaterali con Paesi arabi sono una priorità (2)

- Oggi, il ministro degli Esteri siriano è atteso in visita ufficiale in Tunisia, per discutere del miglioramento delle relazioni bilaterali tra Damasco e Tunisi. Il presidente tunisino, Kais Saied, infatti, all’inizio di aprile aveva annunciato l’intenzione di rafforzare la propria presenza diplomatica in Siria e di nominare un nuovo ambasciatore. Lo scorso 14 aprile, inoltre, i rappresentanti dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo, dell’Egitto, della Giordania e dell’Iraq, riuniti in Arabia Saudita, si erano impegnati a contribuire a una soluzione politica al conflitto siriano, ma non hanno ancora approvato definitivamente il rientro di Damasco nella Lega araba. Il giorno prima, Miqdad si era recato in visita ufficiale a Gedda, in Arabia Saudita, dove ha discusso con l’omologo, Faisal bin Farhan, della soluzione alla crisi siriana. Damasco era stata sospesa dalla Lega araba nel 2011, in segno di protesta nei confronti della risposta delle autorità siriane alle manifestazioni di piazza dilaganti nel Paese. L’Algeria è tra i pochi Stati che, invece, avevano deciso di mantenere le proprie relazioni con Damasco, mentre la Tunisia le aveva interrotte nel 2012, quando era presidente Moncef Marzouki. (Lib)