Salone Mobile: Romani, ogni città lombarda pronta ad accogliere al meglio i visitatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con il Salone del Mobile portiamo all’attenzione generale le imprese d’eccellenza lombarde e il meglio del design internazionale. Milano e la Lombardia si confermano capitale mondiale, capace di attirare un numero sempre più alto di presenze generando un forte indotto sul territorio in termini soprattutto di servizi, trasporti e ospitalità. Ogni Comune, ogni luogo, ogni città in Lombardia sono pronti ad accogliere al meglio questo grande evento con i suoi visitatori”. Lo sottolinea il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani che interverrà domani martedì 18 aprile, con la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, alla cerimonia inaugurale della 61° edizione del Salone del Mobile, in programma fino al 23 aprile a Rho presso i padiglioni di Fiera Milano. Sono attesi quest’anno oltre 370mila visitatori, provenienti da quasi 200 Paesi. La kermesse 2023 si articola su una superficie di circa 170mila metri quadrati, con quasi 2mila espositori di cui oltre 550 giovani talenti under 35 e 27 scuole di design. Il Salone darà forma a diversi mondi: il Salone Internazionale del Mobile, il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, Workplace 3.0, S.Project, Euroluce e il Salone Satellite. (Com)