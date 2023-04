Fiuggi: Battisti (Pd), apertura Palacongressi traguardo storico per città grazie a fondi Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il weekend appena trascorso ha segnato un traguardo storico ed importante per la città di Fiuggi, l'apertura del Palacongressi. Il Movimento Comunione e Liberazione ha celebrato un convegno proprio all'interno della struttura aperta per l'occasione. Così in una nota la consigliera regionale e vicesegretaria Pd Lazio, Sara Battisti. "Come già avuto modo di ricordare quest'opera strategica per la nostra città è stata realizzata grazie ad un finanziamento della Regione Lazio, guidata da Nicola Zingaretti. La Legge Regionale del 13 agosto 2011 n. 12, art. 1, comma 93, al fine di diversificare e valorizzare l'offerta turistica locale del Comune di Fiuggi, attraverso la realizzazione del progetto Realizzazione di una Struttura Congressuale polivalente nell'area ex campo sportivo in Viale IV Giugno destina a favore dell'intervento 4.638.291,68 euro. A seguito di diversi atti amministrativi, delle delibere consigliari e regionali e della validazione della commissione competente in materia di opere pubbliche, il 28 agosto del 2013 viene destinato al Comune di Fiuggi, il primo pagamento per un totale di 450.000 mila euro. Potremmo sorridere della capacità degli amministratori di Fiuggi di attribuirsi meriti che evidentemente non hanno ma c'è poco da ridere quando in ballo c'è il destino di una comunità", aggiunge. (segue) (Com)