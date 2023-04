Fiuggi: Battisti (Pd), apertura Palacongressi traguardo storico per città grazie a fondi Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad oggi – prosegue - nonostante come già rappresentato l'opera sia stata completata da diversi anni, il Comune di Fiuggi non si è minimamente preoccupato di lavorare ad una gara di affidamento della struttura, cercando di attirare professionalità e società che già operano a livello internazionale nel campo del congressuale. I grandi eventi, come è noto, vengono pensati anni prima del loro svolgimento e se non si ha la capacità di sapere intercettarli per tempo, garantendo anche i servizi correlati, numeri certi in capacità ricettiva, scelgono ovviamente altre mete congressuali. Quello che mi stupisce è la miopia con la quale si trattano le grandi opportunità che abbiamo. Il Sindaco e l'Assessore Fiorini invece di continuare a fare passerelle inutili, post autocelebrativi sui social, avrebbero dovuto garantire questo processo, aprendo la struttura avendo già scelto il gestore e collaborato con lo stesso per permettere la massima performance alla città sul congressuale". (segue) (Com)