Fiuggi: Battisti (Pd), apertura Palacongressi traguardo storico per città grazie a fondi Regione (3)

- "Ci troviamo alle porte di grandi eventi a partire dal Giubileo di Roma, approdando all'Expo e arriviamo impreparati come città alla possibilità di ospitare meeting, convegni o semplici pellegrini. A fare le spese di questa sciatteria e inadempienza, saranno come sempre i fiuggini e tutto il territorio circostante. A pagare saranno sempre gli albergatori, i commercianti, i ristoratori e tutte le imprese locali che con grande sacrificio cercano di continuare a garantire un'offerta turistica importante per questa città, gli stessi con i quali questa amministrazione comunale non si è mai seduta a programmare nulla. Per questo chiederò nelle prossime ora alle candidate e ai candidati di Scelgo Fiuggi, a partire dal capolista Alberto Festa, di incontrare a breve le categorie per valutare insieme azioni possibili volte – conclude - a rimediare alle inadempienze di Baccarini e la sua amministrazione". (Com)