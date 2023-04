Veneto: i compimenti di Zaia per l'oro alla nazionale trapiantati di pallavolo con Pege e Mestriner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono anche Alessandro Pege, trapiantato di rene di Mestrino (Padova), e Marco Mestriner, trapiantato di rene di Treviso, nella squadra di pallavolo che ha vinto la medaglia d'oro ai World Transaplant Games di Perth. "Nel complimentarmi con loro, mi inchino alla straordinaria forza d'animo, fisica e di carattere che porta un trapiantato a cimentarsi in una disciplina sportiva agonistica" ha detto loro Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. "Il loro trionfo dimostra come un organo donato sia di fatto una vita salvata e rinata, donata a una persona che può riprendere il suo cammino con modalità a volte straordinarie. Lo dimostrano Pege e Mestriner con l'oro nel volley ma anche Daniele Dorizzi, trapiantato di rene, di Lazise (VR), Riccardo Canola, trapiantato di cuore, di Baone (Pd), Mirko Bettega, trapiantato di rene, di Montorso Vicentino (VI), che fanno parte della compagine veneta impegnata in Australia" ha poi concluso. (Rev)