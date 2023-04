Taiwan: Cina avverte ministra Esteri Germania, stop a "osservazioni irresponsabili"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina auspica che i politici della Germania smettano di formulare "osservazioni irresponsabili" sulla questione taiwanese, su cui nessun Paese ha il diritto di interferire ad eccezione di Pechino. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, durante la conferenza stampa odierna, commentando le dichiarazioni rilasciate dalla titolare della diplomazia tedesca, Annalena Baerbock, all'emittente "Zdf". Parlando a margine della ministeriale Esteri del G7 in corso a Karuizawa, in Giappone, Baerbock ha definito "inaccettabile" una potenziale offensiva di Pechino contro l'isola autogovernata, chiarendo che la Germania e gli altri Stati del G7 "non resteranno fermi ad assistere" a un'escalation militare nello Stretto. "Il vero status quo risiede nel fatto che entrambe le sponde dello Stretto appartengono a una sola Cina (...), la cui sovranità e integrità territoriali non sono mai state divise", ha detto Wang. "La risoluzione della controversia – ha proseguito – è una questione che spetta al popolo cinese, e su cui nessun Paese ha il diritto d'interferire. Non bisogna aspettarsi concessioni da parte della leadership cinese sulla salvaguardia della sua sovranità e integrità territoriali a causa di pressioni esterne". Il portavoce ha dunque invitato la Germania a "rispettare la storia e i fatti, auspicando che alcuni politici tedeschi comprendano appieno l'essenza del dossier. (segue) (Cip)