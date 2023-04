Taiwan: Cina avverte ministra Esteri Germania, stop a "osservazioni irresponsabili" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca si è recata in visita ufficiale a Pechino dal 13 al 15 aprile scorsi, allo scopo di discutere gli ultimi sviluppi nella guerra della Russia contro l'Ucraina e nello Stretto di Taiwan. Il 14 aprile ha presieduto con l'omologo, Qin Gang, il sesto dialogo strategico su diplomazia e sicurezza, incentrato sulle relazioni bilaterali, sui rapporti tra Cina e Unione europea, nonché sulle principali controversie regionali e internazionali. "La cooperazione economica e commerciale tra Cina e Germania è l'ancora dei rapporti tra i due Paesi", ha dichiarato Qin, ricordando che il volume dell'interscambio nel 2022 ha contribuito a quasi il 30 per cento del commercio Cina-Europa. "Mettere deliberatamente un freno alla regolare collaborazione economico-commerciale tra Cina e Germania sarà controproducente, e le perdite supereranno i guadagni", ha aggiunto il titolare della diplomazia cinese, notando come Berlino e Pechino "non siano rivali, ma piuttosto partner di cooperazione". Durante la conferenza stampa tenuta con Baerbock al termine dell'incontro, Qin si è soffermato sulle priorità della politica estera cinese, facendo soprattutto riferimento alla questione taiwanese. Rivendicando la sovranità di Pechino sull'isola autogovernata, il titolare della diplomazia cinese ha dichiarato che "l'indipendenza di Taiwan è incompatibile con la pace" e che "nessun palmo del territorio nazionale deve essere perso". Qin ha attribuito alle "forze separatiste" presenti a Taiwan la responsabilità diretta dell'aumento delle tensioni nello Stretto, chiarendo che tutti coloro interessati alla pace nella regione "dovrebbero assumere una posizione netta contro queste forze e contro le ingerenze esterne". (segue) (Cip)