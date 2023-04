Taiwan: Cina avverte ministra Esteri Germania, stop a "osservazioni irresponsabili" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno successivo, 15 aprile, Baerbock ha incontrato il direttore della commissione Esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese, Wang Yi, che ha attribuito massima priorità alla questione taiwanese. La Cina invita la Germania a evitare "valutazioni strategiche errate" nel suo rapporto con Pechino e a sostenere la "riunificazione pacifica" con l'isola, ha dichiarato il rappresentante di Pechino, secondo cui "il ritorno di Taiwan alla nazione è stata una parte importante dell'ordine internazionale nel secondo dopoguerra. (...) Così come Pechino ha sostenuto la riunificazione della Germania, auspica e crede che questa sosterrà la grande causa della riunificazione pacifica" tra le due sponde dello Stretto. Wang, il più alto diplomatico cinese, è dunque tornato ad accusare le "forze indipendentiste" a Taipei di aver compromesso la pace e la stabilità nello Stretto, teatro di nuove tensioni dopo le due soste effettuate a New York e Los Angeles dalla presidente taiwanese Tsai Ing-wen all'inizio di questo mese. Dall'8 al 10 aprile le forze armate cinesi hanno tenuto una serie di esercitazioni militari nelle acque attorno all'isola, che hanno previsto anche simulazioni di puntamento missili sui suoi siti strategici. La scorsa settimana, inoltre, la Cina ha annunciato la chiusura dello spazio aereo a 85 miglia nautiche a nord di Taiwan, adducendo la potenziale caduta di rottami da un veicolo spaziale. Secondo quanto riferito ieri dal ministero della Difesa taiwanese, la "no-fly zone" istituita dalla Cina non ha costituito un pericolo per la sicurezza nazionale dell'isola, e il traffico aereo è stato ripristinato nei tempi previsti. (Cip)