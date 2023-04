Speciale energia: Regno Unito, governo cerca potenziali giacimenti di minerali utili per produrre energia pulita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di geologi del Regno Unito ha identificato otto potenziali aree per cercare minerali vitali per le tecnologie energetiche pulite in uno dei primi passi verso la realizzazione del piano del Paese per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento di materie prime. Secondo un rapporto del British Geological Survey per conto del governo, ripreso dal quotidiano "Financial Times", le regioni dalle Highlands scozzesi hanno la geologia adatta a custodire potenzialmente 18 di riserve fra metalli e minerali, tra cui cobalto e litio, identificati come fondamentali per la sicurezza economica. La mappatura di possibili giacimenti minerari segna la prima volta che il Regno Unito ha identificato sistematicamente il potenziale geologico per le risorse necessarie per produrre batterie per auto elettriche, semiconduttori e turbine eoliche. Attualmente il Regno Unito si affida quasi interamente alle importazioni per soddisfare i suoi fabbisogni minerali critici, che il governo ritiene essere cruciali per stimolare l'energia pulita e le tecnologie avanzate. (Rel)