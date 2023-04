Speciale energia: Tunisia, ministro Economia incontra vice presidente Banca mondiale, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e della Pianificazione della Tunisia, Samir Said, ha incontrato il vice presidente della Banca mondiale responsabile per il Nord Africa e il Medio Oriente, Ferid Belhaj, nell'ambito degli incontri primaverili della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale, che si sono tenuti a Washington la scorsa settimana. Lo ha riferito il ministero tunisino in un comunicato stampa, secondo cui il ministro ha affermato che la Banca mondiale ha sostenuto le piccole e medie imprese nell'ultimo periodo con un importo di 120 milioni di dollari. Le due parti hanno parlato della cooperazione finanziaria e tecnica e il suo ulteriore rafforzamento, in particolare nel campo della protezione sociale, oltre al sostegno alle piccole e medie imprese e al miglioramento delle capacità di affrontare i cambiamenti climatici e raggiungere la sicurezza alimentare. Said e Belhaj hanno discusso dell'espansione della cooperazione nel campo della protezione sociale, oltre alla possibilità di rafforzare ulteriormente il finanziamento a beneficio di queste imprese, in particolare quelle classificate presso le banche commerciali, che sono state colpite dalle ripercussioni della pandemia di Covid-19 e della guerra russo-ucraina. L'incontro ha anche discusso di accelerare il completamento dello studio e del finanziamento del progetto di interconnessione elettrica tra Tunisia e Italia e facilitare la realizzazione di progetti di energia da fonti rinnovabili, oltre a esaminare la possibilità di un sostegno della banca a livello finanziario e tecnico per approfondire lo studio strategico nell’ambito della lotta alla crisi idrica. (Tut)