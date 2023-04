Roma: Battaglia (Pd), rastrellamento Quadraro pagina buia per città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono passati 79 anni dai tragici fatti del 17 aprile 1944 quando le truppe nazifasciste, occupanti la città di Roma, rastrellarono il quartiere popolare del Quadraro. Così in una nota Erica Battaglia, consigliera comunale Pd e presidente della commissione Cultura e lavoro di Roma Capitale. "Da quel territorio, noto come Nido di Vespe per l'impegno al sostegno della lotta partigiana a Roma, - aggiunge - vennero portati via circa 700 uomini tra i 16 e i 55 anni: un momento buio della nostra città, successivo all'altrettanto drammatico rastrellamento del ghetto e all'eccidio delle Fosse Ardeatine. Famiglie distrutte, deportate, uccise in un susseguirsi di fatti di sangue di cui oggi ci assumiamo la responsabilità della memoria. Ecco, la memoria non sia solo un momento, ma un percorso collettivo che coinvolga anche i giovani e i giovanissimi. La storia del Quadraro, borgata ribelle, sia da stimolo per la difesa imperitura della libertà e della democrazia. Ringrazio il Sindaco di Roma, l'assessore capitolino alla Cultura e le autorità dei Municipi V e VII per la corona di alloro deposta presso la targa commemorativa, ma anche quanti in questi anni con un attento lavoro di ricostruzione storica ci hanno permesso di conoscere meglio i territori in cui abitiamo. In questi giorni invitiamo la cittadinanza a partecipare ai momenti di racconto e testimonianza, da Q44 a Ottava zona - Memoria Est". (Com)