Russia: attentato San Pietroburgo, individuata la sostanza esplosiva utilizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esperti del Centro per l’analisi delle attività criminali di San Pietroburgo hanno individuato la sostanza utilizzata per l’attentato in cui è morto il giornalista filogovernativo Vladen Tatarsky. Lo riferisce il sito “Rtvi” citando quanto pubblicato sul canale Telegram “Mash na Mojke”. Secondo le analisi, la statuetta esplosa nel bar della città russa apparterrebbe alla famiglia delle nitroammine e prenderebbe il nome di clotrimetilentrinitroammina. La sostanza è conosciuta anche come "ciclonite". Secondo il canale Telegram, gli specialisti di San Pietroburgo hanno completato un esame sugli abiti e sulle scarpe di Tatarsky, rinvenendo delle tracce del potente esplosivo. La sostanza, prosegue il canale “Mash na Mojke”, potrebbe essere stata inserita in un ordigno rudimentale inserito all’interno della statuetta.(Rum)