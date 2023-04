Salone Mobile: Gruppo cap alla design week con i suoi materiali plastici sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pavimentazioni, pannelli per pareti e complementi d’arredo, realizzati in plastica rigorosamente sostenibile. È questo lo scopo del progetto Capitoli Urbani, sviluppato da Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico della Città metropolitana di Milano, che sarà protagonista della quinta edizione della rassegna internazionale ideata da Rossana Orlandi Roguiltlessplastic 2023 “Save the waste, waste is value”, dedicata a soluzioni e stili di vita responsabili, di cui fa parte anche il ‘Ro Plastic Prize’, premio internazionale che chiama a raccolta esperti del settore, scuole e università per nuove idee in campo del re-Waste. Cap presenterà anche la serie speciale di tavoli in plastica riciclata realizzati in collaborazione con il designer Andrea Zambelli e lo studio Martinelli-Venezia. Il concetto di scarto, di waste, deve essere completamente ripensato, perché oggi è possibile recuperare, riciclare e riutilizzare in modo creativo e innovativo tanti materiali che fino a ieri erano considerati solamente rifiuti. Il mondo del design si sta integrando con le circular e green economy, trovando campi d’applicazione sempre più interessanti. Seguendo il proprio approccio strategico improntato alla sostenibilità, Gruppo Cap da tempo produce biometano dai fanghi di depurazione, ma anche dagli scarti alimentari e da prodotti caseari scaduti. Da qui, la sperimentazione per recuperare la plastica delle confezioni, studiando il modo migliore per impiegarla, contribuendo a minimizzare quelli che sono i veri rifiuti e ideando di fatto una nuova materia prima tanto versatile quanto sostenibile. (segue) (Com)