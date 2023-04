Cina: Generali Investments, ripresa consumi sosterrà economia Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia cinese ha imboccato una fase di ripresa: “questo è innanzitutto visibile nell'andamento dell'indice dei responsabili agli acquisti del settore servizi (Pmi servizi), che ha raggiunto nuovi massimi”. È quanto emerge dall’analisi di Christoph Siepmann, Senior Economist di Generali Investments. “La ripresa sarà probabilmente confermata domani dalla pubblicazione dei dati sul Pil del primo trimestre: le previsioni di consenso prevedono un 4,0 per cento su base annua, dato che potrebbe essere leggermente troppo ottimista. La crescita del Pil del secondo trimestre, trainata prevalentemente dai consumi privati di servizi, migliorerà ulteriormente con effetti base favorevoli. Il sostegno monetario è stato più forte del previsto, soprattutto per quanto riguarda i prestiti nazionali in Rmb. Il premier Li Qiang ha recentemente annunciato agevolazioni fiscali principalmente per le Pmi, ma nel complesso l'orientamento fiscale sarà solo leggermente positivo", sottolinea Siepmann, che aggiunge: "Tuttavia, negli ultimi tempi ci sono state anche alcune sorprese al ribasso. In primo luogo, entrambi gli indici Pmi manifatturieri hanno deluso, riflettendo principalmente una certa debolezza nei nuovi ordini di esportazione, sebbene i recenti livello nelle esportazioni realizzate siano stati robusti. Il lato delle importazioni potrebbe rimanere un po' debole, poiché la ripresa trainata dai servizi ha solo un impatto limitato su di esse. In secondo luogo, l'inflazione Cpi è scesa a solo lo 0,7 per cento su base annua. Sebbene continuiamo ad aspettarci che l'inflazione aumenti parallelamente alla ripresa, rivediamo le nostre prospettive al 2 per cento (dal 2,4 per cento) nel 2023. A livello di singoli settori, ci sono dall'altro lato segnali che il segmento più colpito in Cina, quello immobiliare, si stia stabilizzando. Tutto sommato, prevediamo che la crescita della Cina avanzerà al 5,4 per cento quest'anno, dopo il 3 per cento registrato nel 2022”. (Rin)