Torino: cala l'indice dei prezzi a consumo su base mensile ma aumenta rispetto allo scorso anno

- Nel mese di marzo 2023 l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic) a Torino è calato dello 0,3 per cento rispetto al mese precedente ma è cresciuto dell'8 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Un calo a due facce che viene confermato anche nella categoria più colpita dai rincari, ovvero quella di beni (alimentari, energetici ecc.) che segna un -0,5 su base congiunturale ma un +10,5 per cento su base tendenziale. (Rpi)