Ponte Stretto: Anci Sicilia, serve rafforzamento infrastrutturale, altrimenti rischio pantano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si sceglie di realizzare il Ponte sullo Stretto, è indispensabile che si decida realmente di realizzarlo e che si eviti in tutti i modi il rischio di un "pantano", che rappresenterebbe la prospettiva peggiore tra le possibili. “La scelta del governo di realizzare un collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria potrà comportare un miglioramento per l’Isola e per la qualità di vita dei cittadini solamente se strettamente legata ad un complessivo rafforzamento infrastrutturale. Diversamente si rischia di alimentare, per l’ennesima volta, una legittima aspettativa per poi mortificarla”. È quanto emerge dall’audizione del presidente dell’Anci Sicilia, Paolo Amenta, presso le commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, nell’ambito del decreto sul Ponte sullo Stretto. Il Ponte – sottolinea Anci Sicilia – potrà avere una funzione di opera strategica se accompagnata, oltre che dall’alta velocità, da adeguate infrastrutture viarie che colleghino il resto d’Italia con le aree turistiche e con gli aeroporti e i porti di Gioia Tauro, Augusta e Gela, attraverso un sistema intermodale. (Rin)