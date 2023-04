Amministrative: Caramanica (Rea), in prima linea a Pomezia per istanze animaliste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Pomezia, in vista delle amministrative, "diciotto persone per bene, serie e competenti, uomini e donne pronti a lavorare per i diritti e le istanze della collettività di Pomezia, che hanno deciso di candidarsi a consigliere comunale comunali nelle lista di Rivoluzione ecologista animalista che sostiene il candidato sindaco di centrodestra, Veronica Felici. Una squadra davvero forte e coesa, di cui sono molto orgogliosa e che, sono convinta, darà vita a una campagna elettorale esaltante e stimolante". Lo dichiara in una nota Gabriella Caramanica, segretaria nazionale del partito Rivoluzione ecologista animalista. "Ci attende adesso una sfida importante, abbiamo poco meno di un mese per raccontare ai cittadini le nostre proposte per rilanciare Pomezia e il suo territorio - prosegue -. Una politica nuova e vincente orientata a 360 gradi su tematiche inerenti la tutela del cittadino con particolare riguardo alla salvaguardia dell'ambiente della transizione ecologica e della tutela dei diritti degli animali". (segue) (Com)