Amministrative: Caramanica (Rea), in prima linea a Pomezia per istanze animaliste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo motivo la nostra ricetta politica per rilanciare Pomezia - aggiunge - è incentrata soprattutto sulle numerose problematiche ambientaliste ed animaliste rimaste irrisolte non trascurando il rilancio del territorio a livello turistico. In questo senso, già da tempo stiamo parlando con tanti cittadini che ci stanno testimoniando affetto e fiducia, nella consapevolezza che Veronica Felici, noi e il centrodestra rappresentiamo l'unica alternativa di governo credibile per il Comune di Pomezia". Questi i nomi dei candidati consiglieri comunali nella lista di Rivoluzione ecologista animalista: Daniele Morbiducci, Giuliani Alizia, Stefano D'Amore, Andreina Cuomo, Andrea Mandaglio, Grazia Paulicelli, Davide Cordamo, Francesco Pivetta, Loredana Marchione, Patrizio Manni, Simona Decani, Filomena Rota, Guido Iacoponi, Jolanta Dabrowska Maciorzata, Roberto Longo, Claudio Nicosia, Dora Pantusa, Elena Galeone. (Com)