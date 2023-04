Russia: Ue, sentenza conto Kara-Murza è inaccettabile, chiediamo rilascio immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna fermamente la sentenza emessa contro l'attivista e dissidente politico Vladimir Kara-Murza. "È inaccettabile. È l'ennesima dimostrazione da parte delle autorità russe dell'abuso politico del sistema giudiziario per fare pressione su attivisti, difensori dei diritti umani e qualsiasi voce che si opponga all'aggressione illegale della Russia contro l'Ucraina. Chiediamo alla Russia di rilasciare immediatamente tutti coloro che sono stati imprigionati e condannati con accuse di natura politica". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Peter Stano, nel corso della conferenza stampa giornaliera di Bruxelles. "Condanniamo fermamente la sentenza oltraggiosamente severa, perché è stato condannato a 25 anni di carcere per motivi di natura politica. Questi cosiddetti processi, oltre a essere politicamente motivati, non hanno rispettato gli standard internazionali in materia di udienza pubblica ed equa da parte di un tribunale competente, imparziale e indipendente. Le udienze del tribunale non erano accessibili agli osservatori né al pubblico, e forse vale la pena notare che, nella sua dichiarazione finale alla corte, Vladimir Kara-Murza ha detto che il suo processo assomigliava ai processi degli anni 'Trenta nell'ex Unione sovietica", ha aggiunto il portavoce Ue. (segue) (Beb)