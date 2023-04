Iran-Arabia Saudita: presidente Raisi invita re Salman in visita ufficiale a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, ha esteso un invito al re dell'Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, a recarsi in visita ufficiale a Teheran. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Tasnim”. Il portavoce ha spiegato che il presidente iraniano si è offerto di ospitare il re saudita dopo aver ricevuto un invito a recarsi a Riad. Prevedendo che le visite reciproche delle autorità dei due Paesi continueranno a livello di ministri degli Esteri, il portavoce ha detto che “Iran e Arabia Saudita si stanno muovendo per garantire l’esecuzione di due accordi siglati in passato”. Commentando la firma dell’accordo lo scorso 10 marzo con il sostegno della Cina per il ripristino delle relazioni diplomatiche, Kanaani ha affermato che le ambasciate dei due paesi riapriranno entro il 9 maggio. (segue) (Res)