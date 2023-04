Migranti: Salvini, smontata ennesima bugia della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Immigrazione, smontata l’ennesima bugia della sinistra, costretta a mentire pur di non ammettere la realtà dei fatti: dal 2020 ad oggi, meno del 6 per cento dei permessi speciali rilasciati si sono trasformati in lavoro, regalando oltre 40 mila persone all’illegalità e alle mangiatoie". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)