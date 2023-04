Regno Unito: media, al Partito conservatore serve un "sistema sanitario funzionante"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito conservatore ha bisogno di un Servizio sanitario nazionale (Nhs) funzionante per evitare una "catastrofe" alle prossime elezioni. Lo ha dichiarato all'emittente televisiva "Sky News" la giornalista politica del settimanale britannico "The Spectator", Katy Balls, spiegando che il premier Rishi Sunak, per evitare un'enorme sconfitta elettorale, non ha altra scelta se non impegnarsi a risanare il sistema. "Anche se l'opinione pubblica si rivolta contro coloro che si rifiutano di accettare le nuove proposte salariali, per Sunak c'è ancora un problema pratico, ovvero che molti pazienti stanno lottando per accedere al servizio sanitario nazionale", ha dichiarato Balls. La giornalista ha aggiunto che tra le priorità c’è quella di ridurre i tempi di attesa, “cosa che sarà davvero difficile da fare". "Se il Partito conservatore vuole avere qualche possibilità di non essere spazzato via alle prossime elezioni, allora dovrà costruire un servizio sanitario nazionale funzionante", ha concluso Balls.(Rel)