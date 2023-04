India: inflazione all’ingrosso scesa all’1,34 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione all’ingrosso in India è scesa all’1,34 per cento a marzo, dal 3,85 per cento di febbraio, toccando il livello più basso da 29 mesi, secondo i dati preliminari pubblicati oggi dal ministero del Commercio e dell’industria indiano. Il mese scorso i carburanti e l’elettricità sono rincarati dell’8,96 per cento (14,82 per cento a febbraio); i beni primari del 2,4 per cento (3,28 a febbraio) e i generi alimentari del 2,32 per cento (2,76 a febbraio). I prodotti manifatturieri, invece, hanno registrato un tasso negativo: -0,77 per cento, contro l’1,94 per cento di febbraio. “Il calo del tasso d’inflazione di marzo 2023 è dovuto principalmente alla flessione dei prezzi dei metalli di base, dei prodotti alimentari, tessili e non alimentari, dei minerali, dei prodotti in gomma e plastica, del petrolio greggio e del gas naturale, della carta e dei prodotti cartacei”, sintetizza il dicastero in un comunicato. (segue) (Inn)