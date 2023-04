India: inflazione all’ingrosso scesa all’1,34 per cento a marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inflazione al consumo, invece, come ha riferito il 12 aprile l’Ufficio nazionale di statistica (Nso), è scesa al 5,66 per cento a marzo, dal 6,44 per cento di febbraio, toccando il livello più basso da 15 mesi e rientrando nei limiti previsti dalla Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, il cui obiettivo è del quattro per cento, con un margine del più o meno due per cento. I generi alimentari, che rappresentano quasi il 40 per cento del paniere, hanno registrato un rincaro del 4,79 per cento, contro il 5,95 per cento di febbraio. I carburanti e l’elettricità sono aumentati dell’8,91 per cento, contro il 9,9 per cento di febbraio. L’inflazione base, che esclude tali beni volatili, è passata dal 6,23 al 5,95 per cento. Il 6 aprile il Comitato di politica monetaria della Reserve Bank ha lasciato invariato al 6,5 per cento il tasso di interesse di riferimento, il tasso repo, al quale l’istituto offre prestiti a breve termine alle altre banche, interrompendo una serie di sei rialzi consecutivi. (Inn)