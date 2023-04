Imprese: Fs, approvato bilancio sostenibilità 2022, ridotte emissioni e consumo idrico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi mesi del 2023 hanno già mostrato i primi passi concreti in questa direzione con il bando di gara europeo da 130 milioni di euro per progettare e realizzare i primi venti impianti fotovoltaici negli spazi del gruppo Fs Italiane. Non solo energia, ma anche risparmio idrico con il gruppo Fs Italiane che passa da 17,1 a 16,7 milioni di metri cubi d’acqua consumati, mentre sul fronte della gestione dei rifiuti ha inviato a recupero oltre il 95 per cento dei rifiuti speciali. Anche la sostenibilità dei fornitori è centrale nella Rapporto di Sostenibilità con oltre 700 aziende coinvolte, dal 2017, nella valutazione delle performance di sostenibilità della catena di fornitura. Nel corso del 2022 è stato implementato il progetto Sustainable Supply Chain Management che permetterà di valutare a partire dal 2026, attraverso una piattaforma digitale dedicata, tutti gli operatori economici e i fornitori delle società del gruppo sulla base di criteri Esg. In aggiunta, il 2022 ha visto per la prima volta la rendicontazione delle informazioni riguardo l'ecosostenibilità delle attività del gruppo: l’84,2 per cento delle spese in conto capitale, il 60,6 per cento dei ricavi e il 44,5 per cento dei costi operativi sono riferibili ad attività ecosostenibili. Dati in linea con quanto richiesto dalla Tassonomia europea, introdotta con il Regolamento Ue 2020/852, che intende orientare i capitali verso un’economia sostenibile e integrare la sostenibilità nella gestione del rischio. Nel Rapporto di sostenibilità, infatti, trovano spazio anche la dimensione sociale e le iniziative del gruppo per le persone e le comunità. Nel 2022 i dipendenti sono passati da 81.906 a 85.361, con una presenza femminile del 20 per cento che risulta in crescita di 0,9 punti percentuali, in linea con gli obiettivi aziendali per ridurre il gender gap. Prosegue il ricambio generazionale, con 9.317 assunzioni da mercato a fronte di 6.232 uscite. Emerge dunque un grande investimento sulle nuove generazioni, con l’età media dei dipendenti che continua a scendere (42 anni). (segue) (Com)