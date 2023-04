Imprese: Fs, approvato bilancio sostenibilità 2022, ridotte emissioni e consumo idrico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attenzione al capitale umano e il lavoro per la sua valorizzazione sono evidenziati sia dai numeri in costante crescita delle attività di formazione (+24 per cento), sia da quelli dei dipendenti coinvolti nei processi di valutazione del potenziale (+72 per cento). Prosegue anche l’impegno del gruppo, in collaborazione con l’Osservatorio nazionale della solidarietà nelle stazioni (Onds), nelle attività solidali e sociali a sostegno delle persone che vivono situazione di fragilità: nel 2022 la rete degli Help Center, ospitati negli spazi delle stazioni, è stata ampliata con due nuovi centri a Cagliari e Grosseto, portando a 19 le strutture diffuse in tutta Italia. Continua il ricorso alla Finanza green: nel corso del 2022 sono stati collocati due green bond: il primo a luglio, per il valore di 200 milioni di euro, con la Banca europea per gli investimenti (Bei), a sostegno dell’acquisto di convogli ad alta velocità da parte di Trenitalia, e il secondo, per il valore di 1,1 miliardi di euro per finanziare l’acquisto di nuovi treni e spese destinate alla manutenzione del materiale rotabile elettrico di Trenitalia, nonché – per la prima volta – per interventi sulla rete alta velocità Torino-Milano-Napoli di Rfi. Tutti gli investimenti finanziati con obbligazioni “verdi” rispondono ai criteri della tassonomia Ue. Inoltre, nel mese di giugno, è stata finalizzata da Fs una nuova emissione obbligazionaria in private placement del valore di 160 milioni di euro con Eurofima, (sempre rispondente ai principi della finanza Esg) per finanziare materiale rotabile impiegato nel pubblico servizio da Trenitalia e nel luglio 2022 Fs ha sottoscritto l’ampliamento da 2,5 a 3 miliardi di euro della linea di credito committed e revolving stipulata nel 2021, fondamentale per finanziare su base general purpose tutte le attività del gruppo. (Com)