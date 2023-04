Migranti: Duda, da Ue Polonia e Italia si aspettano comprensione e iniziative più decisive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla Commissione europea, Polonia e Italia si aspettano maggiore comprensione e iniziative più decise. Lo ha detto il presidente polacco, Andrzej Duda, nelle dichiarazioni alla stampa assieme all’omologo italiano, Sergio Mattarella, in visita a Varsavia. “Oggi l’Ue ha davanti il problema delle migrazioni illegali, non solo nella misura vista negli anni scorsi. Possiamo parlare di migrazioni di massa. Sappiamo che l’Italia fa un grandissimo sforzo per fronteggiare le migrazioni dall’Africa settentrionale ma anche noi abbiamo questo problema. L’immigrazione per opera del regime bielorusso è diventata una specie di attacco ibrido”, ha detto Duda. (Vap)