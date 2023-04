Polonia-Italia: Mattarella, grande amicizia e collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie per un’accoglienza così amichevole: ritengo molto importante questa visita per ribadire insieme l’amicizia fra Polonia e Italia, la simpatia che lega i nostri popoli e la grande collaborazione economica”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro bilaterale, a Varsavia, con il presidente della Repubblica di Polonia, Andrzej Duda. Il presidente ha poi ricordato anche “l’inteso scambio culturale fra i due Paesi che nasce da tanto tempo addietro”. (Rin)