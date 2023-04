Speciale difesa: Polonia-Slovacchia, sicurezza, difesa ed Europa al centro della visita di Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza, la difesa, le migrazioni e l’Europa saranno i temi prevalenti della prossima visita ufficiale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Polonia, senza trascurare ovviamente le relazioni economiche e culturali tra Roma e Varsavia. La visita del presidente inizierà formalmente con il suo arrivo nella capitale polacca, cui seguirà un saluto al personale dell’ambasciata d’Italia e alle rappresentanze della collettività italiana e dei funzionari italiani di Frontex e dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (Odihr) dell’Osce. Poi Mattarella sarà accolto dall’omologo polacco Andrzej Duda al Palazzo presidenziale. Martedì mattina sarà la volta di un incontro con il primo ministro, Mateusz Morawiecki, e con i presidenti del Sejm e del Senato, Elzbieta Witek e Tomasz Grodzki. Poi il capo dello Stato si sposterà a Oswiecim, dove visiterà il campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau accompagnato dalle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute alla Shoah. La presenza di Mattarella al campo, durante la quale visiterà il Museo di Auschwitz-Birkenau e deporrà una corona presso il Muro delle esecuzioni, coinciderà con l’annuale Marcia dei Vivi. La data in cui si svolge è particolarmente simbolica, svolgendosi alla vigilia dell’80mo anniversario della Rivolta del ghetto di Varsavia, che vedrà nella capitale polacca anche il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier. La visita di Mattarella in Polonia si concluderà il 19 aprile a Cracovia, dove all’Università Jagellonica terrà una prolusione. (Res)