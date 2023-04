Speciale difesa: Corea del Sud-Giappone, sicurezza, oggi primo colloquio a livello di alti funzionari dal 2018

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diplomatici e ufficiali della Difesa della Corea del Sud e del Giappone si sono incontrati oggi per un colloquio sulla sicurezza, il primo di questo tipo dal 2018. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri sudcoreano. Alla consultazione politica a livello di alti funzionari hanno partecipato per la parte sudcoreana Seo Min-jung, direttore generale per gli affari dell’Asia e del Pacifico del ministero degli Esteri, e Woo Kyoung-suk, vicedirettore generale per la politica internazionale del ministero della Difesa; per la parte giapponese Takehiro Funakoshi, direttore generale degli affari asiatici e dell’Oceania del ministero degli Esteri, e Atsushi Ando, ​​vicedirettore generale dell’Ufficio politico della difesa. La consultazione in questo formato è stata lanciata nel 1998 dopo un accordo risalente all’anno precedente. Durante gli ultimi anni, però, si è interrotta a causa delle dispute storiche e commerciali tra i due Paesi, che il mese scorso hanno avviato il disgelo. (Git)